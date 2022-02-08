В ОРДЛО участились столкновения боевиков с местными жителями: озвучена причина

На неподконтрольных Украине территориях Луганской и Донецкой областей всё чаще стало наблюдаться обострение социальной обстановки в населенных пунктах между членами НВФ и мирными жителями.

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Об этой информации сообщил «пресс-служба ГУР Минобороны», передает Ura-inform.

Такие данные обнародовали в пресс-службе Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

В украинской разведке данные инциденты со стороны боевиков связывают с тем, что членам незаконных вооружённых формирований никак не удаётся укомплектовать свои подразделения нужным количеством «новобранцев» за счёт жителей ОРДЛО. Из-за этого противником был активизирован набор наёмников через сеть вербовочных центров, находящихся в России с отправкой их для несения контрактной службы через неконтролируемые Украиной участки границы.

Помимо этого, в ОРДО также фиксируется обострение социальной обстановки в населенных пунктах, которые связаны с нередкими столкновениями «добровольцев» с местным населением, в частности с использованием оружия.

Напомним, ранее сообщалось, Пушилин обратился к жителям ОРДЛО: «Нужно быть готовыми к любому развитию событий».