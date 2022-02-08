Общество

Пушилин обратился к жителям ОРДЛО: «Нужно быть готовыми к любому развитию событий»

После посещения так называемым «главой ДНР» Денисом Пушилиным передовых позиций НВФ, и ознакомления с нынешней обстановкой на линии соприкосновения, он сообщил, что якобы ВСУ усиливаются у линии фронта.

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Об этой информации сообщил Donpress, передает Ura-inform.

Пушилин отметил, что увидел много движения, не связанного с прямыми боевыми действиями, а именно концентрацию личного состава военных. По имеющейся, якобы у него информации, наблюдается заход новых подразделений, а старые не выводят.

С его слов, жителям ОРДЛО нужно быть готовыми к любому развитию событий на фронте и далее «продолжать работать над улучшением социально-экономической ситуации в ОРДЛО»:

«С одной стороны, мы, должны быть готовыми к войне. Но с другой стороны, если мы просто будем сидеть ждать и концентрироваться только на ней, то экономика у нас может пойти на спад. Мы вот только сейчас начали добиваться улучшения экономической ситуации в «республике», были запущены программы социально-экономического развития, которые являются важными для всего Донбасса, для наших семей».
Напомним, ранее сообщалось, В «ДНР» ждут прибытия «кадыровцев»: паблик ОРДО сообщил о подготовке  серьёзной операции.

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