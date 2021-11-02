Илон Маск готов решить глобальную проблему в мире: что задумал миллиардер

6 миллиардов долларов не решат проблему голода в мире, но они предотвратят геополитическую нестабильность

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Глава компаний Tesla и SpaceX и бизнесмен Илон Маск готов продать акции компании Tesla в том случае, если это поможет решить проблему голода в мире. Об этом он заявил, отвечая в Twitter исполнительному директору Всемирной продовольственной программы ООН Дэвиду Бизли, передает УРА-Информ.

Бизли, как известно, еще 19 октября обратился к Илону Маску.

«Беспрецедентный глобальный кризис, вызванный COVID. Голод, дестабилизация наций и массовая миграция, если мы не отреагируем. Илон Маск, вы только вчера заработали 6 миллиардов долларов — ровно столько, сколько нам нужно, чтобы предотвратить катастрофу! Пожалуйста, помогите!» — отметил он.

При этом, Илон Маск сообщил, что готов продать акции своей компании, если финансовая отчетность будет открыта для общественности.

«Если Всемирная продовольственная программа сможет точно описать в этой ветке Twitter, как 6 миллиардов долларов решат проблему голода в мире, я продам акции Tesla прямо сейчас», — подчеркнул он в Twitter.

Ранее сообщалось. что вторник будет обладать мощной позитивной энергетикой. Если с ней правильно обращаться, то можно в этот день достичь невиданных до этого высот.