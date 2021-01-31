Нашелся владелец «Дворца Путина»: ним оказался российский бизнесмен

По словам Ротенберга, он решил рассказать о своей причастности к зданию, потому что «скандал вокруг этого, всякие инсинуации»

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Российский бизнесмен Аркадий Ротенберг заявил, что является бенефициаром «дворца Путина», который находиться на мысе Идокопас в Геленджике. Об этом он заявил в комментарии, который был опубликован телеграм-каналом Mash, передает УРА-Информ.

Чиновник признался, что является бенефициаром такого огромного дворца. Он отметил, что место, где располагается дворец просто шикарное, и что на его постройку он взял уйму кредитов.

«Мы хотим там построить апарт-отель, поэтому там достаточно большое количество комнат. Мне очень нравится отельный бизнес, я уже не говорю о том, чтобы в дальнейшем превратить это в туристический бизнес. Я этим уже на протяжении нескольких лет занимаюсь, у меня есть кое-какие объекты в Крыму, есть объекты на Дальнем Востоке, в нашей житнице – в Алтае. Я посматриваю в этом направлении. Несколько лет назад это было приобретено. Я понимал, что это достаточно скандальное и тяжелое здание. Но я редко ошибаюсь – пройдет полтора-два года, я вас приглашу, и вы посмотрите на ту красоту, которая там будет» — заявил он.

Чиновник решил сообщить прессе о своей причастности к зданию, так как вокруг него сейчас разгорелся скандал. Чиновник уточнил, что в стройке нет ничего незаконного, добавив, что состояние стройки пока неудовлетворительное.

Ранее сообщалось. что на дальнем востоке Российской Федерации 31 января люди уже вышли на митинги в поддержку отравленного российского оппозиционера Алексея Навального, которого недавно арестовали и незаконно судили.