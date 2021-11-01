Стало известно, как Россия будут реагировать на наступление ВСУ на Донбассе

Из заявлений представителя писателей, военного аналитика и члена незаконных военных формирований Глеба Боброва стала известна реакция РФ при наступлении ВСУ на Донбасс

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Об этой информации сообщил Donpress, передает Ura-inform.

С его слов, вероятность военного конфликта между Украиной и РФ по подобию грузинского сценария в 2008 году по «принуждению к миру» маловероятна.

При обсуждении вопроса о том, чем может завершиться наступление вооружённых сил Украины на Донбассе, военный аналитик высказал свои предположения, касательно того, какие ответные действия может предпринять Россия.

Бобров отметил, что если всё-таки дело дойдёт до полномасштабных боевых действий, то Российская Федерация, вероятнее всего, ограничится закрытием неба над территорией Донбасса и применением точечных ударов ракетных установок по объектам, которые будут являться критически важными для наступления Украины.

«Все наземные работы могут быть сделаны «армейскими корпусами» так называемыми» Л/ДНР», которые , возможно будут усилены военной техникой из РФ и современным оружием. При всём этом даже в случае если военнослужащие Украины побегут, похода на Киев всё равно не будет»,- заявил Бобров.

Напомним, ранее сообщалось, Реакция жителей ОРДО на призыв срочников в «армию».