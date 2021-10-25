Мир может победить пандемию COVID-19, — глава ВОЗ

Цель ВОЗ – вакцинировать от коронавируса не менее 40% населения каждой страны

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Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил, что жители планеты имеют все шансы, а также необходимые инструменты для того, чтоб победить пандемию пневмонии нового типа COVID-19. Но люди не используют их в полной мере. Об этом глава ВОЗ заявил во время Всемирного саммита здравоохранения в Берлине, пишет УРА-Информ.

«Пандемия закончится тогда, когда мир решит ее завершить. Это в наших руках», – отметил Гебрейесус.

Цель ВОЗ, как напомнил Гебрейесус, вакцинировать от пневмонии нового типа не менее 40% населения каждого государства планеты к концу 2021 года.

«Страны Группы двадцати (G20) должны немедленно выполнить свои обязательства и поделиться дозами. Производители должны отдать приоритет и в срочном порядке выполнить свои контракты с COVAX и AVAT», – считает Гебрейесус.

Также он призвал фармацевтические компании «делиться ноу-хау, технологиями и лицензиями.

«Если мы это сделаем, то сможем положить конец пандемии и ускорить глобальное восстановление», – резюмировал глава ВОЗ.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 25 октября на территории Украины были зафиксированы еще 14 634 новых случая заражения пневмонией нового поколения COVID-19.