Заболели 2 784 039 человек
По состоянию на 25 октября на территории Украины были зафиксированы еще 14 634 новых случая заражения пневмонией нового поколения COVID-19. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Известно, что за последние сутки были госпитализированы 3 912 человек, скончалось 330 людей, а выздоровели 4 598 граждан страны.
Также в ведомстве подчеркнули, что за все время пандемии на территории украинского государства заболели 2 784 039 человек, в то время побороли недуг 2 380 374 жителей страны, а скончались 64 202 человека.
При этом, было проведено 14 021 250 ПЦР-тестов.
Ранее сообщалось, что российский политик Игорь Скурлатов предрек своему государству продуктовые карточки, голод и каннибализм.
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