Общество

Пандемия COVID-19: в Украине скончалось почти 65 тыс. человек

Заболели 2 784 039 человек

Время чтения: 33 Секунд

По состоянию на 25 октября на территории Украины были зафиксированы еще 14 634 новых случая заражения пневмонией нового поколения COVID-19. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Известно, что за последние сутки были госпитализированы 3 912 человек, скончалось 330 людей, а выздоровели 4 598 граждан страны.

Также в ведомстве подчеркнули, что за все время пандемии на территории украинского государства заболели 2 784 039 человек, в то время побороли недуг 2 380 374 жителей страны, а скончались 64 202 человека.

При этом, было проведено 14 021 250 ПЦР-тестов.

Ранее сообщалось, что российский политик Игорь Скурлатов предрек своему государству продуктовые карточки, голод и каннибализм. 

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Мир может победить пандемию COVID-19, — глава ВОЗ

Цель ВОЗ – вакцинировать от коронавируса не менее 40% населения каждой страны

«Любое полномасштабное нападение на Украину будет концом российской армии и Российской Федерации: Арестович

Когда Россией делается вид, что она может начал полномасштабное вторжение в Украину, то это просто блеф.

В правительстве нашли способ сэкономить на субсидиях, пенсиях и соцвыплатах

В реестр будут внесены все виды социальных выплат

Российский политик предрек голод, каннибализм и продуктовые карточки в РФ

Жители России стали заложниками внешнеполитических игр Кремля

Гороскоп на 25 октября от Павла Глобы: все знаки зодиака

День будет хорош для творческих людей. Они смогут начать новые перспективные проекты. В этот день все почувствуют ощущение гармонии и воплощение задуманного. Несмотря на то, что это понедельник, день обещает быть лёгким практически для всех знаков зодиака. Сегодня будет ощущаться равновесие, которого многим не хватает.

Жители ОРДО сообщают о перемещении военной техники в центре Донецка (фото)

Местными жителями неподконтрольного Украине Донецка были выложены фото , сделанные в центре города, на которых была запечатлена военная техника.