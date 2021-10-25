Пандемия COVID-19: в Украине скончалось почти 65 тыс. человек

Заболели 2 784 039 человек

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По состоянию на 25 октября на территории Украины были зафиксированы еще 14 634 новых случая заражения пневмонией нового поколения COVID-19. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Известно, что за последние сутки были госпитализированы 3 912 человек, скончалось 330 людей, а выздоровели 4 598 граждан страны.

Также в ведомстве подчеркнули, что за все время пандемии на территории украинского государства заболели 2 784 039 человек, в то время побороли недуг 2 380 374 жителей страны, а скончались 64 202 человека.

При этом, было проведено 14 021 250 ПЦР-тестов.

Ранее сообщалось, что российский политик Игорь Скурлатов предрек своему государству продуктовые карточки, голод и каннибализм.