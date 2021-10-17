Общество

Эксперт предупредил о катастрофе с COVID-госпитализациями в Украине: «Заканчивается плохо»

Украинским аналитиком Евгением Истребиным была опубликована инфографика госпитализаций с коронавирусной инфекцией по всем европейским странам. Он опубликовал его на своей странице в социальной сети Facebook.

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Об этой информации сообщил Glavred,  передает Ura-inform.

«На графике видно общую  ситуацию по медицинским учреждениям по Европе. Украина на нём уверенно вырывается вверх в лидеры по госпитализации», -сообщил эксперт.

С его слов, к такой ситуации в стране привёл низкий уровень вакцинации среди населения.

Аналитик ещё выделил, что в число лидеров также попали такие страны как Румыния и Болгария. Эксперт приводит и данные по вакцинациям по данным странам:

Украина — 17%

Румыния — 30%

Болгария — 20%

«Украина находится в отличной компании. Державы, у которых самый низкий уровень вакцинаций показывают, что если и далее будут такими умными, то закончится это может очень плохо, и для некоторых навсегда»- резюмировал Истребин.

 Напомним, ранее сообщалось, За соблюдением карантинных мер будут следить 900мобильных бригад: Ляшко сообщил об ужесточении мер.

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