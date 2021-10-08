Впервые в истории: Зеленский помиловал 31 осужденного ветерана

В ходе рассмотрения дел были отобраны лица, не совершавшие тяжких преступлений

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Шестой президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о помиловании 31 осужденного защитника Украины. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента Украины.

Отдельное представление о помиловании военнослужащих, как уточнили в ОПУ, было сделано впервые в новейшей истории Украины.

Стоит отметить, что в ходе рассмотрения дел были отобраны и помилован лица, которые не совершали тяжких преступлений. Об этом сообщил глава Комиссии по вопросам помилования Андрей Гота.

Также он уточнил, что в будущем Комиссия будет рассматривать вопрос о помиловании не только в отношении ветеранов, но и других уязвимых каст населения.

«Перед ней была поставлена ​​задача не ждать прошений о помиловании, а самостоятельно искать представителей уязвимых категорий среди осужденных: несовершеннолетних, женщин с детьми, людей с инвалидностью, детально изучать каждое дело. Сейчас в работе — рассмотрение прошений о помиловании в отношении осужденных несовершеннолетних», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Российская Федерация якобы «достойно и грамотно» ответит на наступление украинских военных на оккупированном пророссийскими боевиками Донбассе.