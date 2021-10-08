«Достойно и грамотно»: в РФ рассказали, как отреагируют на наступление ВСУ

Кремль якобы осознает опасность эскалации военного конфликта на Донбассе

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Российская Федерация якобы «достойно и грамотно» ответит на наступление украинских военных на оккупированном пророссийскими боевиками Донбассе. Об этом заявил российский «политический эксперт» и писатель Глеб Бобров, передает УРА-Информ.

В Кремле, по мнению Боброва, понимают, что ВСУ может начать наступление на Донбассе для возвращения своих территорий.

«Россия сорвет масштабное наступление ВСУ на Донбасс, не вводя военный контингент на территорию Украины. Скорее всего, РФ ограничится закрытием воздушного пространства над Донбассом и нанесением точечных ударов силами оперативно-тактических ракетных комплексов по критически важным для украинского наступления объектам управления, инфраструктуры и логистики: штабам и объектам ПВО, железнодорожным и автомобильным мостам, артскладам и базам ГСМ», — отметил он.

Также он считает, что члены незаконных вооруженных формирований самостоятельно смогут отреагировать на атаку ВСУ, исходя из этого, армия РФ не будет введена на оккупированные территории.

Ранее сообщалось, что дончане начинают жаловаться российскому руководству на крайне тяжелую жизнь в так называемой «республике», цены, которые взлетели без всяких на то оснований.