Ходаковский пообещал изменить карту Украины

На данный момент ситуация на Донбассе стремительно поползла вверх

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В случае нового обострения на оккупированном украинском Донбассе якобы претерпит изменения «карта Украины». Об этом заявил бывший командир батальона НВФ «Восток» Александр Ходаковский, передает УРА-Информ.

«Мы разводим войска, мы обмениваемся пленными, мы говорим о каких-то урегулированиях и прочем. Сейчас ситуация поползла вверх и она идет к своей пиковой точке. Будет ли это точка развязки или очередное обострение, трудно сказать. За семь лет мы столько раз готовились к обострению, говорили, что вот-вот новая фаза войны и ситуация снова затихала, не исключено, что и эта фаза обострения закончится тем же», — отметил Ходаковский.

Ранее сообщалось, что бывший командир подразделений НВФ «ДНР» Александр Ходаковский сообщил о своем недовольстве политикой «правительства» ОРДО.