Общество

Ходаковский пообещал изменить карту Украины

На данный момент ситуация на Донбассе стремительно поползла вверх

Время чтения: 33 Секунд

В случае нового обострения на оккупированном украинском Донбассе якобы претерпит изменения «карта Украины». Об этом заявил бывший командир батальона НВФ «Восток» Александр Ходаковский, передает УРА-Информ.

«Мы разводим войска, мы обмениваемся пленными, мы говорим о каких-то урегулированиях и прочем. Сейчас ситуация поползла вверх и она идет к своей пиковой точке. Будет ли это точка развязки или очередное обострение, трудно сказать. За семь лет мы столько раз готовились к обострению, говорили, что вот-вот новая фаза войны и ситуация снова затихала, не исключено, что и эта фаза обострения закончится тем же», — отметил Ходаковский.

Ранее сообщалось, что бывший командир подразделений НВФ «ДНР» Александр Ходаковский сообщил о своем недовольстве политикой «правительства» ОРДО. 

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, ,

Последние статьи

Умер самый старый человек в мире: сколько ему было

Натабаю Тинсью было 127 лет

Чтобы не платить штраф: что изменилось с первого октября на украинских дорогах

Речь идет о свете ближних фар

В ОРДЛО демонтируют все таможни: названы сроки

С сегодняшнего дня начнутся работы по демонтажу таможенных конструкций

В Украине ввели электронные больничные: что нужно знать

Михаил Федоров и Виктор Ляшко рассказали детали

Республики объединились: между «ДНР» и «ЛНР» убрали границу

Утром были сняты шлагбаумы

Пушилин принял новое решение по комендантском часе: что произошло

Будут действовать существующие нормы

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap