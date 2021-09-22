Синоптики рассказали, когда ждать потепления в Украине

До конца недели в Украине будет прохладно, также пройдут дожди.
Об этой информации сообщил Rbc, передает Ura-inform.
Но уже в выходные дни украинцев ожидает потепление и прекращение осадков. Таким прогнозом поделилась синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха:
«К концу недели уже ожидается что температура повысится и к выходным дням погода наладится. Дневная температура, особенно в южных областях может подняться до +15°с, немного прохладней погода ожидается в западных регионах».
Со слов синоптика, уже в субботу облачность уменьшится и осадки прекратятся. Также и следующая неделя, по прогнозам синоптиков порадует солнышком и хорошей погодой.
В пятницу, отметила Птуха, ещё в Украине возможны интенсивные осадки по причине прохождения через украинские территории атмосферного фронта.
В ближайшие дни в Украине будет прохладно, дневная температура будет на отметке ниже 10°с тепла, а также ещё ожидаются дожди.
Напомним, ранее сообщалось, В ООН заявили, что мир на грани глобальной катастрофы.