Общество

Синоптики рассказали, когда ждать потепления в Украине

До конца недели в Украине будет прохладно, также пройдут дожди.

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Об этой информации сообщил Rbc, передает Ura-inform.

Но уже в выходные дни украинцев ожидает потепление и прекращение осадков. Таким прогнозом поделилась синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха:

«К концу недели уже ожидается что температура повысится и к выходным дням погода наладится. Дневная температура, особенно в южных областях может подняться до +15°с, немного прохладней погода ожидается в западных регионах».

Со слов синоптика, уже в субботу облачность уменьшится и осадки прекратятся. Также и следующая неделя, по прогнозам синоптиков порадует солнышком и хорошей погодой.

В пятницу, отметила Птуха, ещё в Украине возможны интенсивные осадки по причине прохождения через украинские территории атмосферного фронта.

В ближайшие дни в Украине будет прохладно, дневная температура будет на отметке ниже 10°с тепла, а также ещё ожидаются дожди.

Напомним, ранее сообщалось, В ООН заявили, что мир на грани глобальной катастрофы.

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