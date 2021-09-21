В ООН заявили, что мир на грани глобальной катастрофы

Двадцатого сентября генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сделал обращение к международному сообществу, что мир на данный момент на грани катастрофы.

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Об этой информации сообщил ООН, передает Ura-inform.

Такое заявление он сделал, выступая на конференции по вопросам климата.

«Мир идёт к серьёзной катастрофе, и мы можем ожидать повышение температуры не на полтора градуса, как прогнозировали ранее, а на 2,7 градуса. Нам пока не удаётся достичь несколько важных целей в борьбе с глобальным потеплением. Поэтому ООН бьёт тревогу» — сказал генеральный секретарь.

С его слов потепление свыше 1,5 градуса приведёт к катастрофе. Но человечество ещё не упустило шанс помешать необратимым процессам, считает Гутерриш.

«Дабы спасти мир от жуткого сценария нужно до 2030 года уменьшить выбросы в атмосферу на сорок пять процентов. Руководители ООН настаивают чтобы страны постепенно прекращали использовать угольные электростанции, так как именно они более всего загрязняют воздух.

Уже сейчас нужно обращать внимание, по мнению политика, что летний период в этом году стал самым жарким в Европе, если брать всю историю наблюдений. Также нельзя не брать во внимание и стихийные бедствия, с которым столкнулось, человечество за последние пятьдесят лет во всём мире ,отметил Гутерриш. Этот показатель вырос в пять раз.

«Всему этому есть одно объяснение — перемена климата в сторону глобального потепления» — резюмировал генеральный секретарь ООН.

Напомним, ранее сообщалось, Часть степной зоны Украины через 30 лет может превратиться в пустыню: свой прогноз озвучил учёный.