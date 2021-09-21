Общество

Пандемия COVID-19: в Украине резко возросла смертность от коронавируса

За прошедший день госпитализированы 1 086 человек

Время чтения: 46 Секунд

По состоянию на 21 сентября на территории Украины зафиксированы еще 5 159 новых случаев заражения пневмонией нового типа COVID-19. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу Минздрава Украины.

За минувшие сутки, как отметили в ведомстве, были зафиксированы еще 137 летальных случаев. Стоит отметить, что последний раз такой высокий показатель летальных случаев за сутки в Украине был зафиксирован в начале июня 2021 года. Известно, что первого июня было зарегистрировано 158 летальных случаев.

За прошедший день госпитализированы 1 086 человек, выздоровели — 2 156 граждан.

При этом, за все время пандемии на территории украинского государства заболели — 2 355 805 человек, выздоровели — 2 233 573 граждан, а скончались — 55 056 человек.

Стоит отметить, что наибольшее количество новых подтвержденных случаев пневмонии нового типа было зарегистрировано во Львовской (518), Харьковской (486), Днепропетровской (422), Одесской (419) областях и Киеве (399).

Ранее сообщалось, что по состоянию на 20 сентября, зафиксировали еще 2265 новых случаев заражения пневмонией нового поколения. 

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, ,

Последние статьи

СБУ нашла тайник в Донецкой области: стало известно, что в нём находилась

По официальным данным тайник был найден во время проведения учений в области в посадке возле железнодорожной станции «Дружковка».

Идентификации граждан: в «Ощадбанке» сделали важное заявление

При себе необходимо иметь паспорт и документ о присвоении идентификационного номера налогоплательщика

В ООН заявили, что мир на грани глобальной катастрофы

Двадцатого сентября генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сделал обращение к международному сообществу, что мир на данный момент на грани катастрофы.

Какая судьба ждёт ОРДО и где будет Пушилин после интеграции с Россией: местные жители обеспокоены ситуацией

По мнению жителей, проживающих на временно неподконтрольной Украине территориях Донецкой области никакой интеграции не будет.

«За неделю вернуть Донбасс»: Сивохо рассказал, кому это по силам

«Главы ЛДНР» якобы оказывают медицинскую помощь жителям Украины

Жители ОРДЛО «должны» России: в ТКГ назвали причины

Российская власть делает все для того, чтобы жители «республик» выезжали в Россию в качестве дешевой рабочей сил

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap