Пандемия COVID-19: в Украине резко возросла смертность от коронавируса

За прошедший день госпитализированы 1 086 человек

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По состоянию на 21 сентября на территории Украины зафиксированы еще 5 159 новых случаев заражения пневмонией нового типа COVID-19. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу Минздрава Украины.

За минувшие сутки, как отметили в ведомстве, были зафиксированы еще 137 летальных случаев. Стоит отметить, что последний раз такой высокий показатель летальных случаев за сутки в Украине был зафиксирован в начале июня 2021 года. Известно, что первого июня было зарегистрировано 158 летальных случаев.

За прошедший день госпитализированы 1 086 человек, выздоровели — 2 156 граждан.

При этом, за все время пандемии на территории украинского государства заболели — 2 355 805 человек, выздоровели — 2 233 573 граждан, а скончались — 55 056 человек.

Стоит отметить, что наибольшее количество новых подтвержденных случаев пневмонии нового типа было зарегистрировано во Львовской (518), Харьковской (486), Днепропетровской (422), Одесской (419) областях и Киеве (399).

Ранее сообщалось, что по состоянию на 20 сентября, зафиксировали еще 2265 новых случаев заражения пневмонией нового поколения.