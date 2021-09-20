Пандемия COVID-19: в Украине отмечается спад новых заражений

Наибольшее количество новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции было зарегистрировано в Харьковской области

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По состоянию на 20 сентября, зафиксировали еще 2265 новых случаев заражения пневмонией нового поколения. Об этом сообщает пресс-центр Минздрава, передает УРА-Информ.

Такие данные в полтора раза меньше, чем днем ранее. Также в ведомстве уточнили, что за 19 сентября госпитализировано 1 255 человек, скончалось 44 человека, тогда как выздоровели — 565 граждан страны.

При этом, за все время пандемии пневмонии нового поколения в Украине заразились 2 350 646 человек, выздоровели — 2 231 417 человек, а скончались — 54 919 жителей страны.

Стоит отметить, что наибольшее количество новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции было зарегистрировано в Харьковской (218), Черновицкой (200), Киеве (183), Одесской (182) и Тернопольской (174) областях.

Ранее сообщалось, что РФ обязана понести ответственность за привлечение к выборам в Госдуму РФ жителей оккупированных территорий Донбасса и аннексированного Крыма.