Паспортизация — это элемент, инструмент прямой политической оккупации

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Российская Федерация получила от жителей ОРДЛО в Госдуму России значительно меньшее количество голосов, чем рассчитывала ранее. Об этом в эфире телеканала «Дом» заявил основатель «Восточной правозащитной группы» Павел Лисянский, передает УРА-Информ.



«Они раздали паспорта и теперь говорят: „Это наши граждане, это их территория“. Естественно, паспортизация — это элемент, инструмент прямой политической оккупации. Выборы не просто провели… Человека надо принудить. Раньше людей отправляли в другие места жить, депортацию делали, а теперь — принудительное голосование, чтобы легитимизировать режим отдельно взятого больного диктатора на этой территории. Они принудили сотни тысяч сделать то, что нужно им», — отметил он.

Даже несмотря на давление со стороны пророссийских боевиков, жители временно оккупированных территорий восточной Украины устроили «молчаливый протест». Таким образом, в голосовании на выборах в Госдуму РФ участвовали не более 5−8% от общего количества граждан, что живут на неподконтрольной Украине части Донбасса.

«Там еще надо посчитать цифру жителей ОРДЛО, которые работали в Ростовской области. Но это незначительные цифры. 5−8% от общего количества — это факт. Все. То есть лозунг россиян о том, что „там живут русские“, о том, что они голосуют, не проходит», — добавил он.

Ранее сообщалось, что жители временно оккупированных территорий восточной Украины якобы реализовали свое конституционное право во время голосования на выборах в Госдуму РФ. Также они якобы осознанно сделали свой выбор во имя счастливого и мирного будущего РФ.