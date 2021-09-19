Общество

О возможном усилении агрессии РФ: Данилов допустил обострение на Донбассе

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил в одном из телевизионных эфиров, что вооруженная агрессия со стороны России может случиться в любое время.

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Об этой информации сообщил Censor.NET , передает Ura-inform.

Но как заверил Данилов, армия Украины всё-время прорабатывает подобные сценарии, которые могут произойти в любой момент, когда глава Кремля решится на такое и примет соответствующее решение.

«Усиление агрессии возможно со страны России, но здесь Путина не ждут и свободно прогуляться, как он себе это представляет, ему никто не даст», — заявил Данилов.

Ещё он, в который раз заострил внимание на том что только от России зависит разрешение военного конфликта на Донбассе.

«Россия-это страна-агрессор, и, если она решиться забрать свои военных и своё вооружение, конфликт будет исчерпан, но это, по их мнению, носит название «конфликт», но все знают, что это настоящая агрессия РФ, — резюмировал Данилов.


Напомним, ранее сообщалось, В Украину едут тысячи военных из 15 стран: к чему готовится Украина.

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