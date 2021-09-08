Вакцинация от COVID-19: более 10 млн. украинцев получили препарат

Всего привито 5 666 019 граждан страны

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С начала кампании по вакцинации на территории украинского государства уже было поставлено более 10 млн прививок от пневмонии нового типа COVID-19. Стоит отметить, что всего привито 5 666 019 граждан страны. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Одну дозу препарата от пневмонии нового типа, как уточнили в ведомстве, уже получили 5 666 017 людей, полностью вакцинированы от инфекции нового типа — 4 407 024 граждан.

Также стоит отметить, что за минувшие сутки в Украине дозу вакцины получили 149 618 человек. При этом, одну дозу препарата получили 47 221 граждан страны, а полностью иммунизированы — 102 397 жителей Украины.

Ранее сообщалось, что на территории украинского государства за прошедший день зафиксировали еще 2 772 новые подтвержденные случаи COVID-19. Стоит отметить, что среди новых заболевших пневмонией нового типа 254 ребенка и 46 медработников.