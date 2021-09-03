Общество

Кличко готовит для старшего сына испытание: ты должен это пройти

Мэр Киева и глава Киевской городской госадминистрации Виталий Кличко не часто радует рассказами о своей личной жизни. И вот, впервые за продолжительное время он решил раскрыть некоторые подробности, касающиеся его семьи и воспитания детей

Время чтения: 40 Секунд

Об этой информации сообщил Racurs.UA , «УРА Информ».

Кличко счастливый семьянин, на данный момент его жена Наталья проживает в Германии, где занимается развитием карьеры певицы. У пары трое детей-Егор Даниэль выпускник университета, а также Лиза и Максим, которые проходят обучение в Великобритании.

Как стало известно, своего старшего сына Егора, которому 21 год, Кличко планирует отправить в ВСУ, дабы тот прошёл все испытания и тяготы армейской службы. И еще чиновник мечтает, чтобы сын выбрал карьеру военного.

«Такое испытание тебе очень надо. Если ты являешься гражданином и патриотом Украины, то должен пойти служить в украинскую армию. Я очень хочу, чтобы ты прошёл эти испытания»-сказал Кличко.

Со слов мэра, его жена имеет другое мнение касательно этого и не всегда желания у них совпадают.

Ранее сообщалось, что первый снег: синоптики рассказали, к чему готовиться украинцам

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, , , , ,

Последние статьи

COVID-19 опасен бесплодием: врач о влиянии вируса на репродуктивную функцию

То, что коронавирус опасен и коварен говорят медики на протяжении нескольких лет. Известно также о многих осложнениях, которые может он вызывать как при заболевании, так и спустя некоторое время.

Лучший пункт пропуска на границе Украины с Россией: дончане дали совет

Жители временно неподконтрольных украинскому правительству территорий Донецкой области сформировали свой «рейтинг» КПП на границе Украины и России при выезде из ОРДО на украинскую территорию. Такой информацией они поделились в соцсетях.

В ОРДО убрали известный всем блокпост: что произошло

Все из-за ситуации с экологией

Первый снег: синоптики рассказали, к чему готовиться украинцам

Первый снег прогнозируют уже во второй половине октября

Жителям ОРДО придумали новое странное задание: что произошло на этот раз

Готовятся к выборам в России

У жителей ОРДЛО изымают украинские паспорта

Если кто-то из НВФ не получит паспорт гражданина РФ, то будет уволен из рядов 1 АК

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap