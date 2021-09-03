Кличко готовит для старшего сына испытание: ты должен это пройти

Мэр Киева и глава Киевской городской госадминистрации Виталий Кличко не часто радует рассказами о своей личной жизни. И вот, впервые за продолжительное время он решил раскрыть некоторые подробности, касающиеся его семьи и воспитания детей

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Об этой информации сообщил Racurs.UA , «УРА Информ».

Кличко счастливый семьянин, на данный момент его жена Наталья проживает в Германии, где занимается развитием карьеры певицы. У пары трое детей-Егор Даниэль выпускник университета, а также Лиза и Максим, которые проходят обучение в Великобритании.

Как стало известно, своего старшего сына Егора, которому 21 год, Кличко планирует отправить в ВСУ, дабы тот прошёл все испытания и тяготы армейской службы. И еще чиновник мечтает, чтобы сын выбрал карьеру военного.

«Такое испытание тебе очень надо. Если ты являешься гражданином и патриотом Украины, то должен пойти служить в украинскую армию. Я очень хочу, чтобы ты прошёл эти испытания»-сказал Кличко.

Со слов мэра, его жена имеет другое мнение касательно этого и не всегда желания у них совпадают.

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