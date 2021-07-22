Общество

Пандемия COVID-19: в Украину добрался штамм «Дельта»

Собранный биоматериал уже был передан для подтверждения в Киевский городской лабораторный центр Минздрава Украины

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В украинской столице, — Киеве, в Александровской больнице было обнаружено шесть случаев COVID-19 нового штамма пневмонии коронавирусной инфекции «Дельта». Об этом сообщил Департамент здравоохранения города Киева, передает УРА-Информ.

«В Александровской больнице г. Киева первичным тестированием выявлено 6 случаев COVID-19 штамма „Дельта“. Исследования проведены благодаря специально закупленным больницей именно для диагностирования этого штамма реактивам», — отмечается в сообщении.

Также известно, что собранный биоматериал уже был передан для подтверждения в Киевский городской лабораторный центр Минздрава Украины.

Ранее сообщалось, что 13 миллионов австралийцев, или более половины населения страны, были помещены в новый карантин, чтобы сдержать эпидемию COVID-19. Жители в ярости на правительство.

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