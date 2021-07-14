Украина и Китай договорились об безвизе: что известно

Зеленский и Си Цзиньпин провели переговоры

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Вчера, 13 июля, президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Это были первые такого ранга переговоры между странами при президентстве Зеленского.

Во время телефонного разговора стороны сумели договориться о безвизе между странами. Также Зеленский и Си Цзиньпин договорились об визите «в удобное время», пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу президента.

«Китай — торгово-экономический партнер Украины номер один в мире. И мы заинтересованы в полной реализации потенциала двустороннего взаимодействия, прежде всего в сферах торговли и крупных инфраструктурных проектов», — отметил Зеленский.

Также президент Украины поблагодарил Китай за вакцины и борьбу против коронавирусной инфекции. Зеленский отметил неизменность позиции Украины «в вопросе единого Китая».

Также Зеленский важность участия китайских инвесторов в реализации проектов по развитию инфраструктуры в Украине, а китайский председатель заявил, что Китай готов принимать участие в проекте «Большая стройка».

На данный момент нет точно даты, когда Украина и Китай могут официально ввести безвиз.

Ранее мы сообщали, что Зеленский надеется на Байдена после провала в Берлине.