Общество

Пандемия COVID: в Украине скончалось почти 53 тысячи человек

С начала пандемии в государстве заболели 2 242 245 граждан

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По состоянию на утро 14 июля на территории Украины зафиксированы 547 новых случаев заражения пневмонией COVID-19. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

За минувшие сутки, как сообщили в ведомстве, в медучреждения были доставлены 409 человек, скончались — 25 граждан, а выздоровели — 797 человек.

При этом, с начала пандемии в государстве заболели 2 242 245 граждан, выздоровели — 2 179 076 человек, а скончались в результате недуга 52 665 жителей Украины.

Стоит отметить, что за последние сутки самое большое число подтвержденных случаев было зарегистрировано в Киеве (165), Киевской (39), Одесской (36), Донецкой (31) и Днепропетровской (31) областях.

Ранее сообщалось, что Папа Франциск покинул клинику Джемелли в Риме, где он находился с 4 июля после операции на толстой кишке.

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