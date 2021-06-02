«ЛНР» шантажирует граждан: в ООН рассказали, чем угрожают оккупанты

Принудительная паспортизация противоречит международному праву

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«Правительство» «ЛНР» угрожает сокращением заработной платы тем, кто отказывается получать гражданство Российской Федерации. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на отчет о ситуации с соблюдением прав человека в Украине от мониторинговой миссии ООН по правам человека.

«ММПЧУ получила сообщение по крайней мере об одном случае, когда «государственное учреждение» на территории, контролируемой «Луганской народной республикой», угрожало сотрудникам и сотрудницам, которые не получили российского гражданства, снижением зарплаты или увольнением с работы», — сказано в отчете.

Принудительная паспортизация, как подчеркнули в ООН, противоречит международному праву.

Ранее сообщалось, что Украина в последнее время регулярно заявляет о том, что намерена вступить в НАТО. Однако для такого исхода нашей стране необходимо преодолеть несколько важных проблем.