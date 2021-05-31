Компенсацию за разрушенное жилье: в Кабмине рассказали, когда дончане смогут получить выплаты

Компенсации должны полностью выплатить до 2023 года

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Жители оккупированных территорий Донбасса могут оформить компенсацию за полностью разрушенное жилище через местный орган власти. При этом, необходимо собрать определенный ряд документов. Об этом заявил первый заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ростислав Замлинский, передает УРА-Информ.

Среди предоставленных в местном органе власти должны быть такие документы, как копия паспорта, копия индивидуального налогового номера, а также документы, подтверждающие собственность на этот объект жилищного фонда.

«Недавно Минрегионстрой пересмотрел опосредованную стоимость построенного жилья в сторону увеличения. Эти величины также принимаются во внимание, когда комиссия рассматривает вопрос о компенсации гражданам Украины за разрушенное жилье. Конечно, сумма компенсации также определяется на основе этих нормативов. Хочу отметить, что максимальная сумма средств, которая может быть получена за разрушенное жилье, составляет 300 тыс. грн», — рассказал он.

Компенсации, как уточнил чиновник, должны полностью выплатить до 2023 года.

Ранее сообщалось, что так называемые «власти» решили выплатить 45 млн рублей представителям русскоязычного населения Украины. Это все произойдет в рамках «Гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса и поддержке русскоязычного населения Украины».