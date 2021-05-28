Повлияет ли дело Медведчука на встречу Зеленского с Путиным: в ОП оценили ситуацию

Ермак активно занимается темой двусторонней встречи

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Дело Виктора Медведчука не может повлиять на встречу президента РФ Владимира Путина и украинского главы Владимира Зеленского. Вопрос отношений двух соседних государств гораздо сложнее. Такое мнение в интервью «Украина 24» выразил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, передает УРА-Информ.

«Я считаю, что судьба Медведчука или вообще Медведчук как субъект — это гораздо меньший субъект всего, чем не очень хорошие двусторонние отношения между Россией и Украиной. Андрей Ермак активно занимается темой двусторонней встречи … Но еще раз подчеркиваю, что ни Медведчук, ни кто-либо другой не является достаточным по размеру для того, чтобы иметь влияния на эти двусторонние переговоры. Если мы будем приравнивать Россию к Медведчуку, это будет унижать Российскую Федерацию», — отметил Подоляк.

Ранее сообщалось, что суд не отправил народного депутата Украины Виктора Медведчука в СИЗО так как судья посчитал, что ходатайство об его аресте было безальтернативное.