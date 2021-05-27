Правительство ослабит карантин в Украине: что будет разрешено

В правительстве планируют снять ограничения по времени для заведений

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На территории Украины в скором времени могут смягчить карантинные ограничения, которые были введены ранее из-за пандемии пневмонии нового поколения. Об этом сообщил министр культуры Александр Ткаченко, передает УРА-Информ.

Он отметил, что в правительстве планируют снять ограничения по времени для заведений, а также пустить иностранных граждан.

«Расширить возможности для проведения концертных массовых, культурных мероприятий, позволить работать различным типам средств размещения и снять временные ограничения для заведений общественного питания и самоизоляции граждан, а также разрешить пересечение границы иностранцам определенных стран», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки на территории Украины зафиксировано 3 509 новых случаев заражения коронавирусной болезнью COVID-19.