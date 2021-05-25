В Украине удерживается низкий уровень заболеваемости COVID-19

Наибольшее количество подтвержденных случаев пневмонии нового типа зарегистрировано в украинской столице

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За прошедшие сутки на территории Украины подтвердили еще 2608 новых случаев заболевания пневмонией нового типа. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава, передает УРА-Информ.

Известно, что за прошедшие сутки заболело 129 детей и 76 сотрудников медицины. В медучреждения было доставлено 854 человек, скончались в результате болезни 249 пациентов. При этом, побороть недуг смогли 504 гражданина страны.

Стоит отметить, что наибольшее количество подтвержденных случаев пневмонии нового типа зарегистрировано в украинской столице — Киев (402). Также во Львовской (214), Запорожской (206), Киевской (170) и Днепропетровской (168) областях.

Общее количество заболевших граждан на территории страны — 2 186 463 человек, выздоровели 1 975 064 человека, погибли от пневмонии нового поколения 49 685 граждан страны.

Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения сообщила о возможности появления совершенно нового смертоносного вируса. Он может привести к новой пандемии.