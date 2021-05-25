Общество

В Украине удерживается низкий уровень заболеваемости COVID-19

Наибольшее количество подтвержденных случаев пневмонии нового типа зарегистрировано в украинской столице

Время чтения: 39 Секунд

За прошедшие сутки на территории Украины подтвердили еще 2608 новых случаев заболевания пневмонией нового типа. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава, передает УРА-Информ.

Известно, что за прошедшие сутки заболело 129 детей и 76 сотрудников медицины. В медучреждения было доставлено 854 человек, скончались в результате болезни 249 пациентов. При этом, побороть недуг смогли 504 гражданина страны.

Стоит отметить, что наибольшее количество подтвержденных случаев пневмонии нового типа зарегистрировано в украинской столице — Киев (402). Также во Львовской (214), Запорожской (206), Киевской (170) и Днепропетровской (168) областях.

Общее количество заболевших граждан на территории страны — 2 186 463 человек, выздоровели 1 975 064 человека, погибли от пневмонии нового поколения 49 685 граждан страны.

Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения сообщила о возможности появления совершенно нового смертоносного вируса. Он может привести к новой пандемии.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, ,

Последние статьи

Запуск COVID-паспортов: Украина синхронизируется с ЕС

Речь о паспортах вакцинации шла на селекторном совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского

Прекращение авиасообщения с РБ: в МИД Украины ответили на ноту протеста со стороны Беларуси

Не Украина создает проблемы в отношениях с Беларусью

Назван самый безопасный регион Украины

На Житомирщине более безопасно, чем во многих других регионах Украины

Выборы в Госдуму: в РФ привлекут жителей ОРДЛО для голосования

В ЦИК рассматривается большое количество предложений

ОРДЛО несет опасность для Азовского моря: Шмыгаль объяснил почему

На временно оккупированных территориях Донбасса с 2014 года закрыты десятки угольных шахт

Смерть «русского мира»: жителям ОРДЛО придется выбивать пенсии через суд

Украинцы, которые получили паспорта РФ все чаще сталкиваются с отказом в выплате пенсий

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap