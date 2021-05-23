Общество

«Мост Кличко» открыт после очередной реконструкции

Мост был временно закрыт из-за повреждения верхнего слоя стекла

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Пешеходно-велосипедный мост, что находится в центре украинской столицы снова полностью открыт для посетителей. На нем в очередной раз завершились ремонтные работы. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на сообщение «Киевавтодора».

«Одно из лучших обзорных мест на столицу – Владимирский пешеходно-велосипедный мост полностью открыт для посетителей. Именно с него открываются незабываемые панорамы на Левый берег, Подол, а на горизонте видеется Оболонь. С другой стороны — Европейская площадь. Снизу — Владимирский спуск, брусчатку на нем будут ремонтировать уже в ближайшее время», — отметили в ведомстве.

Стоит уточнить, что мост был временно закрыт из-за повреждения верхнего слоя стекла. Именно его и заменили. Помимо этого, столичные коммунальщики выполнили герметизацию и смонтировали защиту стыков со стеклопакетом.

Ранее сообщалось, что мэр украинской столицы и лидер «УДАР» Виталий Кличко ответил шестому главе государства Владимиру Зеленскому на выпады против Киева.

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