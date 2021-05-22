«Я всегда думал, что у нас общие враги»: Кличко ответил Зеленскому на выпады против Киева

Столичный мэр напомнил шестому президенту, с чем необходимо бороться совместно

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Мэр украинской столицы и лидер «УДАР» Виталий Кличко ответил шестому главе государства Владимиру Зеленскому на выпады против Киева. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на слова Кличко в эфире ток-шоу Савика Шустера.

В своей речи столичный мэр напомнил шестому президенту, с чем необходимо бороться совместно.

«Пытаются сделать врагов. Я президенту не враг. Я думал, что у нас общие враги: заоблачные тарифы, маленькие зарплаты, бедность, борьба с коронавирусом, российская агрессия и многие другие. Это наши общие вызовы. Я прихожу к президенту не по личным вопросам — личных вопросов у меня нет. Как мэр города, решая проблемы людей, как председатель ассоциации городов Украины — по тарифам, ценам на газ. Множество вопросов каждый день. И это крайне важно — коммуникация. Я убежден, что должна быть синергия», – отметил Кличко.

Также он подчеркнул, что борьба политиков внутри страны всегда имеет негативные последствия для государства.

«Я в прошлом боец. И всегда остаюсь бойцом. Борюсь постоянно. Но ни в коем случае я не хочу бороться внутри страны. Это большая ошибка. У нас действительно много вызовов. И наши так называемые друзья очень ждут, что мы начнем бороться друг с другом. Нам нужно объединять усилия перед вызовами», – добавил лидер «УДАРа».

Интересы людей, по мнению Кличко, обязаны быть выше политических амбиций.

«Убежден, что обострение такой ситуации может нести негативные последствия и дестабилизации. Если будет дестабилизация в сердце страны, это будет иметь последствия по всем регионам. Интересы людей должны быть в приоритете перед персональными амбициями тех или иных политиков. Я всегда за это буду бороться», – подытожил лидер «УДАРа».

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский во время своей пресс-конференции заявил, что пока не знает, пойдет ли он на второй президентский срок.