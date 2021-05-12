В «ДНР» приедет новая российская вакцина: названы сроки

Вакцина будет в конце мая-начале июня

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На временно оккупированных территориях Донбасса прибудет новая партия вакцины от коронавирусной пневмонии нового поколения российского производства. Об этом сообщают местные блогеры в социальных сетях, передает УРА-Информ.

«Вакцина будет в конце мая-начале июня. Первый компонент, так точно», — сказано в сообщении.

Официального подтверждения этой информации пока что нет. Блогеры ссылаются на свои источники.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о продлении адаптивных карантинных ограничений до августа 2021 года. Ранее его планировали продлить до 30 июня.