Общество

В Украине продлили карантин: названа новая дата окончания ограничений

Правительство не собирается вводить общегосударственный локдаун

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о продлении адаптивных карантинных ограничений до августа 2021 года. Ранее его планировали продлить до 30 июня. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление главы правительства.

«Мы, очевидно, будем продолжать его до августа. Если нам удастся ко Дню Независимости провакцинировать большинство людей, конечно, мы будем искать варианты его смягчения», — заявил Шмыгаль.

Когда правительство Украины увидит, что пандемию нового типа пневмонии удалось побороть, то карантин будет отменен.

«Поэтому будут или не будут новые локдауны, зависит от дисциплины, вакцинации и от того, как будет развиваться эта пандемия вообще в мире, будут или не будут появляться новые штаммы. Это основные показатели, я думаю, что других показателей, которые повлияют на адаптивную модель карантина, нет», — добавил премьер.

Также известно, что правительство не собирается вводить общегосударственный локдаун.

Ранее сообщалось, что совсем недавно украинские власти сообщили о том, что Украина сумела пройти третью волну коронавируса и ситуация с пандемией в стране стабилизировалась. В тоже время украинцам пока рано расслабляться.

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