Общество

В Украине объявили штормовое предупреждение: ожидаются сильные порывы ветра

Порывы ветра достигнут 15-20 м / с

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В Украине сегодня в большинстве регионов Украины объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Стоит отметить, что сегодня днем ​​в западных, северных , большинстве центральных и Одесской областях порывы ветра достигнут 15-20 м / с. Также объявлен желтый уровень опасности.

Помимо этого, на 7 мая, в Киевской области и в Киеве ожидаются порывы ветра 15-18 м/с. Тут также объявлен первый уровень опасности.

Известно, что в большей части районов центральных, северных, восточных, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой, Одесской и Николаевской областей объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Ранее сообщалось, что новые сутки принесли очередные печальные показатели коронавирусной инфекции в Украине. В стране снова было зафиксировано почти 400 смертей от ковида.

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