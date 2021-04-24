Общество

ВСУ сообщили о проведении учений в зоне ООС

Во время тренировок танкисты отработали взаимодействие подразделений во время выполнения задач

Время чтения: 36 Секунд

Танковые подразделения ВСУ совместно с представителями Нацгвардии провели боевое учение на одном из полигонов Донецкой области. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-центре ООС.

Там отметили, что целью данных учений было уничтожение условного противника.

«Мы должны быть готовы к любым сценариям развития событий на границах Украины, потому приоритетные направления нашей работы в ООС – это постоянные боевые тренировки и налаживание взаимодействия с подразделениями Вооруженных Сил Украины», – отметил заместитель командующего ООС Хусейн Висханов.

В результате учений, как отметили в штабе, все заданные цели были поражены с минимальными затратами боевого комплекта подразделений ВСУ.

«В ходе тренировок военнослужащие продемонстрировали слаженность действий и профессионализм», — добавили в штабе ООС.

Ранее сообщалось, что подразделения Министерства внутренних дел готовы к полномасштабному наступлению российской Федерации.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, ,

Последние статьи

Коронавирус не сбавляет обороты: более 12 000 новых зараженных

За прошедший лень госпитализировали 3 508 граждан страны

В Украине готовы к попыткам полномасштабного вторжения РФ, — МВД

Украина проводит все возможные дипломатические попытки для урегулирования конфликта на востоке Украины

«Это серьезный удар по его империи», — Казанский о блокировке YouTube-каналов Медведчука

Трафик из Украины теперь обвалится

«Кремль не устраивают темпы»: в ОРДЛО активизировали выдачу паспортов РФ

Электронная очередь на получение паспорта расписана до 2024 года

Борьба с COVID продолжается: в Украину прибыла новая партия вакцины AstraZeneca

Прибыло 367 200 доз вакцины

«Война неизбежна»: в ОРДЛО прокомментировали ситуацию с отводом войск РФ

Отвод войск значит приглашение противника осуществить наступление

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap