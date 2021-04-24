ВСУ сообщили о проведении учений в зоне ООС

Во время тренировок танкисты отработали взаимодействие подразделений во время выполнения задач

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Танковые подразделения ВСУ совместно с представителями Нацгвардии провели боевое учение на одном из полигонов Донецкой области. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-центре ООС.

Там отметили, что целью данных учений было уничтожение условного противника.

«Мы должны быть готовы к любым сценариям развития событий на границах Украины, потому приоритетные направления нашей работы в ООС – это постоянные боевые тренировки и налаживание взаимодействия с подразделениями Вооруженных Сил Украины», – отметил заместитель командующего ООС Хусейн Висханов.

В результате учений, как отметили в штабе, все заданные цели были поражены с минимальными затратами боевого комплекта подразделений ВСУ.

«В ходе тренировок военнослужащие продемонстрировали слаженность действий и профессионализм», — добавили в штабе ООС.

Ранее сообщалось, что подразделения Министерства внутренних дел готовы к полномасштабному наступлению российской Федерации.