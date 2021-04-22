Общество

Город весь в дырах — жители ОРДО о дорогах

Самая плохая дорога в «ДНР» в Макеевке

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В Украине, весной, регулярно украинцы жалуются на плохую дорогу, которая практически «сходит» со снегом. На эту же проблему жалуются и жители ОРДО.

Жители всех без исключения городов и поселков «ДНР» жалуются, что регулярно платят немалые средства на шиномонтаже, потому что автомобили не выдерживают езды по «республиканским» дорогам, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донбасский кейс.

Люди проклинают власти, кое-кто даже ностальгирует по временам Александра Захарченко и утверждает, что тогда дороги делались регулярно. Среди всех город ОРДО Макеевка претендует на лидерство по ужасному состоянию дорожного покрытия.

«Это что вообще такое ??? Город весь в дырах!!! Как ездить!? Или вы работаете на механиков автосервисов??? Когда вы сделаете дороги??? За что платим налоги?? Наверное, скоро все будем ездить на тележках с конями!!!» — возмущаются макеевчане.

Ранее мы сообщали, что в ОРЛДО пропустили гумпомощь, «власти» рассказали о составе груза.

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