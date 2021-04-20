Гиркин назвал слабые стороны боевиков и «единственный вариант» завершить войну на Донбассе

Численность армии «ЛДНР» оставляет желать лучшего

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«Республики» Донбасса долго не протянут без вмешательства армии РФ. Такое заявление сделал экс-командир подразделений НВФ «ДНР» Игорь Гиркин, передает УРА-Информ.

Бывший глава боевиков заявил, что численность армии «ЛДНР» оставляет желать лучшего.

«Это 7 бригад, 2 танковых батальона и части усиления. По штату должно быть около 30 тыс. человек. Реально их около 20 тыс., причем хуже всего укомплектованы пехотные подразделения — те, которые должны сражаться на фронте. Тылы и штабы укомплектованы почти полностью», — подчеркнул он.

Он считает, что России нельзя сдавать Донбасс. Также Гиркин описал возможный сценарий развития событий.

«Если война все же начнется, украинцы попытаются сразу прорваться в Донецк и Горловку, закрепиться в городской застройке и перейти к обороне, „предлагая“ российским войскам и народной милиции вести тяжелые наступательные бои в городских условиях, разрушая собственную инфраструктуру и подвергаясь обвинениям в „геноциде мирного населения“. Будут наносить удары по коммуникациям силами артиллерии, БПЛА, чтобы парализовать поддержку и питание фронта из тыла, не допустить быстрого ввода в бой резервов и переброски российских войск, создать панику и хаос среди населения», — рассказал бывший глава НВФ.

Также он считает, что полномасштабной войны на временно оккупированных территориях не избежать, а в Кремле должны оперативно отвечать на действия ВСУ.

«Повторяю, легкой прогулкой эта война не будет. Встречать наших солдат с цветами, как это могло бы быть в 2014—2015 годах, уже никто не будет. Семь лет антироссийской пропаганды сделали свое дело. Время было упущено. На мой взгляд, единственная возможность для России закончить конфликт — это разгромить Украину, отобрать у нее Харьков, Днепропетровск, Мариуполь, Одессу», — добавил он.

Ранее сообщалось, что бывший командующий подразделениями незаконных вооруженных формирований Игорь Гиркин оскорбил граждан Российской Федерации.