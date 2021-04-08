Общество

Открытие КПВВ на Донбассе: Пушилин прокомментировал ситуацию

Пока ситуация в Украине с коронавирусом не изменится — вопрос даже не обсуждается

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Открытие границ между ОРДЛО и подконтрольными Украине территориями пока что не обсуждалось. В ближайшее время вопрос не будет рассмотрен. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление «главы ДНР» Дениса Пушилина.

Местный «глава» подчеркнул, что вопрос об открытии КПВВ пока что не стоит на повестке дня.

Также Пушилин добавил, что КПВВ не открывают именно из-за карантинных ограничений и пандемии пневмонии нового типа.

«Это абсолютно обоснованно, пока ситуация в Украине не изменится — вопрос даже не обсуждается. Я понимаю, сколько это вызывает трудностей, но пока ситуация не изменится — открывать границу не целесообразно. Граница работает с ограничениями, работает штаб, подаются заявки, проверяются, люди могут проехать если есть причины», — добавил он.

Ранее сообщалось, что в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины заявили, что отныне на КПВВ «Станица Луганская» для людей, которые пересекают линию разграничения в сторону украинского государства, доступны бесплатные экспресс-тесты на наличие коронавирусной инфекции нового типа. 

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