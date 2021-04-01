В Украине снова более 400 смертей за сутки: очередной рекорд пандемии

За сутки умер от ковида еще 421 человек

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Первое апреля, день смеха, не принесло позитивных новостей в Украине в плане коронавирусной инфекции. Вторые сутки кряду в стране фиксируется более 400 смертельных случаев от коронавирусной инфекции.

Так за предыдущие сутки было зафиксировано в общей сложности 421 летальных исход. Это рекордное количество смертей за 24 часа с начала пандемии. Также вторые сутки кряду в Украине более 5000 тысяч госпитализаций – 5160. За сутки также было зафиксировано 17569 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, в частности, заболели 813 детей и 486 медработников, пишет УРА-Информ со ссылкой на министра здравоохранения Максима Степанова.

«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1150), Одесской (1305), Хмельницкой (1142), Львовской (1141) и Житомирской (1037) областях», — написал министр.

Также он добавил, что за сутки было сделано 132 759 тестирований (в частности методом ПЦР — 59803, методом ИФА — 22276, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 50680).

В общей сложности 1 691 737 человек заразилось коронавирусом, 1 323 083 из них победило болезнь, также было зафиксировано 33 246 летальных случаев.

Ранее мы сообщали, что в Израиле был обнаружен новый вариант коронавируса.