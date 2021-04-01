Общество

В Украине введут платную вакцинацию от коронавируса: что известно

Частные клиники могут получить возможность продавать вакцину

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На данный момент в Украине проводится только бесплатная вакцинация украинских граждан. В Украине пока представлен только индийский вариант препарата AstraZeneka. В тоже время в ближайшие дни должна поступить и китайская вакцина.

Сейчас рассматривается возможность позволить в Украине вакцинацию за деньги в частных клиниках. На данный момент в Офисе президента рассматривают различные варианты платной вакцинации в стране, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Резидент.

«Наш источник в ОП рассказал, что в Офисе Президента обсуждают формат платной вакцинации частными клиниками. На Банковой хотят запустить альтернативный процесс, который поможет власти увеличить темпы вакцинации в Украине», — пишет источник.

На данный момент неизвестно, когда именно может начаться вакцинация в частных клиниках, и каким образом им позволят покупать вакцины.

Также неизвестно, какую накрутку могут поставить частные компании на вакцинацию.

Ранее мы сообщали, что в Украине второй день кряду фиксируется более 400 смертей каждый день от ковида.

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