Общество

Пандемия COVID-19: Украина ужесточила правила въезда

Решение было принято во время внеочередного заседания власти

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Украинский Кабмин ужесточил правила въезда на территорию государства. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает УРА-Информ.

Отныне, как отметил министр, обязательным будет наличие отрицательного ПЦР-теста на пневмонию нового поколения. Такое решение было принято во время внеочередного заседания власти.

«Были внесены изменения, касающиеся пересечения границы. Нами вводится… несмотря на то, из какой страны прибывает гражданин, все должны будут предоставить справку о проведении тестирования методом ПЦР не позднее 48 часов. С отрицательным результатом этого результата», — добавил Степанов.

Ранее сообщалось, что ситуация с коронавирусной инфекцией в Украине продолжает ухудшаться. В стране началась третья волна ковида и показатели в сравнении с теми, что были после локдауна выросли в несколько раз.

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