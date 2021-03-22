Общество

Китайская вакцина Sinovac: стала известна новая дата поставки в Украину

Китайского препарата в стране в марте не будет

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На данный момент в Украине используется только одна вакцина от коронавирусной инфекции. Это препарат Covishield, который является аналогом британской вакцины AstraZeneca и изготовляется в Индии.

Второй вакциной, которую должны были поставить в Украине должна была быть китайская Sinovac. Украина должна была получить ее еще в марте, но походу все снова переносится и пока точной даты поставки этой вакцины в Украину нет, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Женщина с косой.

«В кулуарах пошли слухи, что до конца марта мы не получим китайскую вакцину  Sinovac от коронавируса. Об этом известно высшим чиновникам в МОЗе, но ее не озвучивают, так как это вызовет негативную реакцию в СМИ», — пишет источник.

На данный момент в министерстве здравоохранения надеются, что вакцина прибудет в Украину в первых числах апреля и не придется ждать середины месяца, чтобы получить первую партию.

Ранее мы сообщали, что от коронавируса в Украине уже погибло более 30 000 тысяч человек.

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