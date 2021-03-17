Общество

Moderna тестирует вакцины на детях: самому младшему шесть месяцев

Тесты разделены на две части

Время чтения: 57 Секунд

Moderna начала тестирование вакцины против COVID-19 у детей от шести месяцев до 12 лет. Компания намеревается первой в США получить разрешение на применение препарата американцам в этой возрастной группе.

Moderna сообщила, что первые участники детского исследования KidCOVE получили дозы препарата. Среди компаний, вакцины которых уже одобрены для использования в США, Moderna первой проводит тесты на таких маленьких детях, пишет УРА-Информ.

В конечном итоге исследование будет охватывать 6750 детей в возрасте от шести месяцев до 12 лет из США и Канады. Американский национальный институт здоровья (NIH) окажет помощь в проведении кампании.

Тесты разделены на две части. Первый этап — определение правильной дозировки для детей от шести месяцев до двух лет и отдельно для детей от двух до 12 лет.

«Детям часто нужны более низкие дозы вакцины, чем взрослым, и мы хотим убедиться, что найдем лучшую дозу для повышения их иммунитета», — объясняет Жаклин Миллер, которая занимается лечением инфекционных заболеваний в Moderna.

Вторая часть исследования будет посвящена безопасности, переносимости и эффективности доз, вводимых с интервалом 28 дней. После второй вакцинации участники будут находиться под наблюдением в течение 12 месяцев.

Ранее мы сообщали, что в Норвегии женщина умерла после прививки AstraZeneca.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В,

Последние статьи

Что думают россияне после 7 лет аннексии Крыма: поменяли ли они мнение

Ситуация спустя семь лет не изменилась

В «ДНР» объявили тревогу: личный состав приведен в боеготовность

Пока неизвестна истинная причина возможного

Нас вынуждают получать паспорта РФ — жители ОРДО

Паспорт используют в различных целях

«Крым-это Украина»: в США призвали РФ вернуть Украине контроль над полуостровом

США не признают и никогда не будут признавать незаконную оккупацию Крыма

Украинцам не стоит беспокоиться из-за иска по Крыму, — Резников

Угрозы Российской Федерации подать иски против Украины вызывают у него лишь смех

В Крыму подают в суд на Украину: сумма «запредельная»

На подготовку иска уйдет не менее месяца

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap