Moderna тестирует вакцины на детях: самому младшему шесть месяцев

Тесты разделены на две части

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Moderna начала тестирование вакцины против COVID-19 у детей от шести месяцев до 12 лет. Компания намеревается первой в США получить разрешение на применение препарата американцам в этой возрастной группе.

Moderna сообщила, что первые участники детского исследования KidCOVE получили дозы препарата. Среди компаний, вакцины которых уже одобрены для использования в США, Moderna первой проводит тесты на таких маленьких детях, пишет УРА-Информ.

В конечном итоге исследование будет охватывать 6750 детей в возрасте от шести месяцев до 12 лет из США и Канады. Американский национальный институт здоровья (NIH) окажет помощь в проведении кампании.

Тесты разделены на две части. Первый этап — определение правильной дозировки для детей от шести месяцев до двух лет и отдельно для детей от двух до 12 лет.

«Детям часто нужны более низкие дозы вакцины, чем взрослым, и мы хотим убедиться, что найдем лучшую дозу для повышения их иммунитета», — объясняет Жаклин Миллер, которая занимается лечением инфекционных заболеваний в Moderna.

Вторая часть исследования будет посвящена безопасности, переносимости и эффективности доз, вводимых с интервалом 28 дней. После второй вакцинации участники будут находиться под наблюдением в течение 12 месяцев.

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