В Норвегии женщина умерла после прививки AstraZeneca: подробности трагедии

Это уже вторая смерть после вакцинации препаратом в стране

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По сообщению Норвежского агентства по лекарственным средствам, женщина в возрасте до 50 лет умерла в Норвегии после вакцинации от COVID-19 от компании AstraZeneca. Погибшая была медицинским работником. Сообщается, что у нее был тяжелый случай образования тромбов.

Это вторая смерть в Норвегии, связанная с возможными побочными эффектами этого препарата. Еще двое медицинских работников госпитализированы в университетскую больницу Осло, у которых также образовались тромбы после приема AstraZeneca, пишет УРА-Информ со ссылкой на местную прессу.

— Мы внимательно рассмотрим отчеты о тромбах, которые возникают после вакцинации. Мы просим медицинских работников незамедлительно сообщать о таких случаях, — сказал директор Норвежского агентства по лекарственным средствам Стейнар Мадсен на специально созванной конференции.

По словам Мэдсена, все пациенты с тромботическими симптомами были ранее здоровы и имели аналогичное течение симптомов. У них был диагностирован низкий уровень тромбоцитов, кровотечение и тромбы. На коже были синяки.

«Мы еще не видели ничего подобного с другими вакцинами», — подчеркнул он. «Если с момента вакцинации прошло 14 дней, вероятность возникновения побочных эффектов очень мала», — добавил он.

Ранее мы сообщали, что ВОЗ призвал и дальше использовать вакцине AstraZeneca.