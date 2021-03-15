Общество

COVID-19: в Украине наблюдается снижение числа новых заболевших

С начала пандемии в Украине заразились 1 млн 467 тысяч 548 человек

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За прошедшие сутки на территории украинского государства пневмонию нового типа подтвердили у 6 792 граждан. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает УРА-Информ.

За прошедший день заразилось 326 детей и 109 работников медицины. Также известно, что доставлены в медицинские учреждения за последние сутки 2497 человек. Погибло 130 граждан страны, вылечились от болезни 3491 человек.

Всего от начала пандемии на территории Украины заразились 1 млн 467 тысяч 548 человек, Поправились от болезни 1 млн 226 тысяч 7. Скончались в результате недуга 28 433 человек.

Также известно, что наибольшее количество новых зараженных подтверждено в Житомирской области. Тут заболело 778 жителей.

Ранее сообщалось, что сразу несколько регионов Украины могут войти в «красную» зону уже сейчас. Напомним, что в этой зоне действуют практически все ограничения январского локдауна.

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