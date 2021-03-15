Шмыгаль: задействовано наибольшее количество апаратов ИВЛ с начала пандемии в Украине

В Ивано-Франковской области произошла стабилизация ситуации с введением красного уровня эпидемической опасности

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Глава украинского правительства Денис Шмыгаль заявил, что за последнюю неделю значительно увеличилось количество коек интенсивной терапии, которые заняты больными с коронавирусной инфекцией нового типа. При этом, аппаратов ИВЛ на сегодня задействовано наибольшее количество от начала пандемии в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента, передает УРА-Информ.

Зеленским было проведено традиционное селекторное совещание по вопросам предотвращения коронавирусной инфекции.

«Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что за последнюю неделю увеличилось количество коек интенсивной терапии, занятых больными COVID-19. Если на позапрошлой неделе была заполнена треть мест, то сейчас — почти половина: 2212 из 4694. Задействованных аппаратов ИВЛ сегодня 1072 — наибольшее количество с начала пандемии в Украине», — отмечается в сообщении.

Шмыгаль добавил, что это подтверждает негативную динамику и ухудшения протекания заболеваемости среди украинцев.

«В Ивано-Франковской области произошла стабилизация ситуации с введением красного уровня эпидемической опасности, но пока область остается в числе лидеров по количеству активных больных — 17 994. Больше всего их в Киеве — 44 600», — отметил премьер.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки на территории украинского государства пневмонию нового типа подтвердили у 6 792 граждан.