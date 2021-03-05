Украинцы начали массово записываться на вакцинацию: стало известно число желающих

От начала вакцинации в Украине сотрудники медицинской сферы сделали 12 481 прививки
На территории Украины на вакцинацию от коронавирусной инфекции записались уже более 127 тысяч граждан государства. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов, передает УРА-Информ.
«Запись в очередь вакцинации онлайн без очереди за две минуты за утренним кофе или чаем в руках — без проблем. На сегодня на вакцинацию записались 127 000 628 человек», — отметил министр.
От начала вакцинации в Украине сотрудники медицинской сферы сделали 12 481 прививки гражданам страны. За минувшие сутки препарат получили 2913 человек.
Ранее сообщалось, что пандемия коронавирусной инфекции начнет отступать в начале 2022 года. При этом, стоит отметить, что сама пневмония нового типа никуда не денется.