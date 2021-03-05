Украинцы начали массово записываться на вакцинацию: стало известно число желающих

От начала вакцинации в Украине сотрудники медицинской сферы сделали 12 481 прививки

Время чтения: 30 Секунд

На территории Украины на вакцинацию от коронавирусной инфекции записались уже более 127 тысяч граждан государства. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов, передает УРА-Информ.

«Запись в очередь вакцинации онлайн без очереди за две минуты за утренним кофе или чаем в руках — без проблем. На сегодня на вакцинацию записались 127 000 628 человек», — отметил министр.

От начала вакцинации в Украине сотрудники медицинской сферы сделали 12 481 прививки гражданам страны. За минувшие сутки препарат получили 2913 человек.

Ранее сообщалось, что пандемия коронавирусной инфекции начнет отступать в начале 2022 года. При этом, стоит отметить, что сама пневмония нового типа никуда не денется.