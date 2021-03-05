Общество

Как только политическая обстановка позволит, Украина нанесет удар — в ОРДО ждут наступления ВСУ

Ситуация на Донбассе очень сильно напоминает обострение в Горном Карабахе

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Паблики в ОРДО пишут о том, что местным властям необходимо готовиться к возможному наступлению украинской армии. Местные «журналисты» отмечают, что это может произойти уже в ближайшее время.

Местные блогеры считают, что действующая ситуация на Донбассе очень сильно напоминает обострение в Горном Карабахе. Которые произошло летом прошлого года, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

«Баку тогда провел разведку боем и сделал нужные выводы. Причем проверял Генштаб Азербайджана в большей части не огневые точки армян, а политическую реакцию и скорость принятия решений внутри самой Армении», — пишут авторы.

Они отмечает, что украинская армия действует в таком-же направлении, используя опыт Нагорного Карабаха.

«Как только политическая обстановка позволит, Украина нанесет удар», — предрекают блогеры.

В тоже время авторы пабликов считают, что Украина будет довольна любим исходом – разгром боевиков либо поражением наступления ВСУ.

Ранее мы сообщали, что в Кремле обвинили Украину в обострении на Донбассе.

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