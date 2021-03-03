Украинская медсистема готова к третьей волне пандемии, — Степанов

На территории государства уже стартовала вакцинация

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Медицинская система Украины полностью подготовлена к третьей волне пандемии пневмонии нового типа. При этом, высоту волны необходимо сгладить вакцинацией населения страны. Об этом сказал на брифинге в среду министр здравоохранения Максим Степанов, передает УРА-Информ.

“Не секрет, что мир уже стоит на пороге третьей волны коронавируса. Наша медицинская система готова к ней, но высоту волны можем сладить мы с вами. Ответ прост — вакцинация”, — заявил министр.

Также он подчеркнул, что на территории государства уже стартовала вакцинация от новой болезни препаратом компании AstraZeneca.

Ранее сообщалось, что в Украине за прошедшие сутки официально подтвердили еще 7235 новых случаев заражения коронавирусной пневмонией нового поколения COVID-19. Заболели 429 детей и 319 работников медицины.