Лукашенко винит «внешние силы» в ситуации на территории РБ

Лукашенко отметил, что специальные службы РБ выявили центры влияния из-за границы

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Президент Беларуси, который непризнан мировым сообществом, Александр Лукашенко уверен, что внешние силы в отношении Республики Беларусь намерены расшатать ситуацию в стране. При этом, правительство Беларуси готовы реагировать, в том числе, с учетом опыта Украины. Об этом он заявил на встрече с госсекретарем Совета безопасности Александром Вольфовичем, передает УРА-Информ.

Он считает, что определенные внешние и внутренние силы пытаються дестабилизировать обстановку внутри РБ.

«Не было бы внешних сил, не было бы этого давления. Притом по всем направлениям. Сегодня нам уже претензии по спорту предъявляют. Нами пытаются рулить и управлять… Но это мы разберемся. Это не проблема. Но вы видите, что потихоньку-потихоньку, не мытьем, так катаньем хочется расшатать Беларусь», — заявил Лукашенко.

При это, Лукашенко отметил, что специальные службы РБ выявили центры влияния из-за границы.

«Но знать мало. Этому надо противостоять. Как будем действовать в случае обострения ситуации — все надо до мелочей предусмотреть с учетом опыта и Беларуси, и России, и Армении, и Кыргызстана, и Украины, вы видите, вспыхнула опять Украина, и других постсоветских республик», — добавил Лукашенко.

Ранее сообщалось, что нелегитимный глава Беларуси определился с датой проведения всенародного референдума. Он пройдет в начале 2022 года. На него будет вынесен проект новой конституции.