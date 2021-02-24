Общество

Эксперт: нет смысла говорить о первой, второй или третьей волне ковида

Есть только одна волна

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Нет смысла говорить о первой, второй или третьей волнах пандемии. По словам вирусолога, главы итальянского агентства по лекарствам Джорджио Палу, вирус никогда не прекращал циркуляцию.

«Кривая распространения инфекции фактически увеличивается в некоторых областях, но сглаживается на национальном уровне», — сказал Палу в интервью Corriere della Sera в среду. Он прокомментировал сообщения о начале третьей волны пандемии, исходящей из района Брешии в Ломбардии», пишет УРА-Информ.

Он также признал, что циркулирующие в настоящее время варианты коронавируса воспроизводятся на 40-50 процентов быстрее, чем первая разновидность, обнаруженная в Ухане, Китай.

Однако не факт, что новые варианты вызывают более тяжелое течение Covid-19, — отметил эксперт.

«Мои коллеги в палатах в настоящий момент не сигнализируют о клиническом ухудшении состояния пациентов», — добавил он.

«Мы должны привыкнуть к мысли, что чем больше распространяется SARS-CoV-2, тем больше он мутирует», — сказал собеседник итальянской газеты. Поэтому, по его мнению, с увеличением числа инфекций возрастает риск более тяжелых случаев.

Ранее мы сообщали, что на украинцах будут тестировать индийскую вакцину.

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