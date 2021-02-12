Когда в Киеве откроют школы и детсады: в КГГА дали ответ

Школы и детские сады с понедельника будут работать

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Ранее из-за сильного снегопада в украинской столице, — Киеве, закрыли детские садики и школы. Их открытие в КГГА планируют уже с 15 февраля. Об этом заявил заместитель главы КГГА Владимир Бондаренко, передает УРА-Информ.

«По состоянию на это время пока говорим о том, что школы и детские сады с понедельника будут работать. Дистанционный режим ввели только на два дня», — отметил он.

Помимо этого, он подчеркнул, что нельзя и исключать то, что из-за погодных условий все может вновь измениться.

«Если мы будем понимать и иметь соответствующие рекомендации о… не только резкого снижения температуры, но и невозможности нормально добраться из-за снегопада, конечно, можем продлить такой дистанционный режим. Но пока такое решение не принято» — сообщил он.

Ранее сообщалось, что из-за непогоды на выходных в украинской столице, — Киеве травмировались 112 человек.